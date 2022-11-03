الرقابة الإدارية تكشف ملابسات إحباط محاولة تهريب شحنات إلكترونية بمطار القاهرة

كتب محمد أبو ضيف

كشف بيان لهيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل إحباط محاولة تهريب شحنات من الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل بمطار القاهرة.

وقال البيان، إن معلومات وردت باشتراك شركة للاستيراد والتصدير مع بعض مستخلصى الجمارك فى التلاعب بمستندات استيراد العديد من الشحنات، وبالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك المصرية تم رصد استيراد الشركة (2) شحنة دون إجراء عمليات الكشف والتثمين الفعلى للبضائع والإفراج عنها بالمخالفة.

وأكدت التحريات أن مشمولها المستندى مستلزمات معامل تحاليل بإجمالى 30 طرد بوزن 16 طنا بقيمة 1950 دولار للرسالة الواحدة بالمخالفة للحقيقة، وقبل الإفراج عن الرسائل تم إيقافها وتبين إنها تحتوى على أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وساعات إلكترونية وأجهزة لاب توب وسجائر إلكترونية وأدوية وبعض المستلزمات الطبية ومستلزمات التجميل، وذلك بالمخالفة للمشمول المستندي ودون عرضها على الجهات الرقابية المعنية، وباحتساب قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها قدرت بحوالي مليار جنيه وجارى العرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.