وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أنه كان في استقبال الرئيس التونسي، رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، ووالي تونس كمال الفقي، والمساعد الأول لرئيسة بلدية تونس منير الصرارفي، وأعضاء الديوان الرئاسي.

وكان الرئيس التونسي سعيد قد سلم رئاسة الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية إلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية، والتي انعقدت فى الأول من نوفمبر بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية.