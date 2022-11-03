الدفع بـ5 سيارات لبيع الأرز بمدينة الإسماعيلية وتوفيره بأسعار مخفضة

الإسماعيلية – صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة توفير الأرز بأسعار مخفضة لمواطني الإسماعيلية، وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع بعض التجار بالمحافظة، وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالدفع بعدد 5 سيارات محملة بكميات من الأرز المعبأ، وغير المعبأ، بكمية إجمالية بلغت 6 أطنان.

وتم بيع الأرز المعبأ مقابل 15 جنيه للكيلو جرام، والأرز غير المعبأ مقابل 12 جنيه للكيلوجرام، وذلك بمناطق (أمام مديرية التموين والتجارة الداخلية بحي ثالث – ميدان عثمان أحمد عثمان بحي ثالث – ميدان السادات بحي ثان – أمام مسجد الرحمة بالخامسة – تقاطع هدي شعراوي والثلاثيني بحي ثان).

وأكد محافظ الاسماعيلية، أنه سيتم الدفع بكميات إضافية تباعًا بكافة أرجاء المحافظة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية؛ لضبط الأسعار بالأسواق ومحاربة الاحتكار.



































