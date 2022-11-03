الداخلية تضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس "الشابو" – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول –ميزان حساس) وضبط ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس).

كما ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (شخص) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول).