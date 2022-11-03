اليوم السابع
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الداخلية تضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية مكبرة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:10 م
الداخلية تضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية مكبرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
 
وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس "الشابو" – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول –ميزان حساس) وضبط ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس).
 
كما ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس)  وضبط (شخص) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول).

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