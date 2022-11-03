الجيش الباكستانى يدين حادث إطلاق نار على مسيرة احتجاجية لـ"عمران خان"

كتب: أحمد جمعة

أدان الجيش الباكستانى حادث إطلاق النار على مسيرة احتجاجية لرئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان فى مقاطعة "جوجرانوالا" فى إقليم البنجاب الباكستانى ما أسفر عن إصابة عمران خان وأربعة أنصاره، وأعرب الجيش الباكستانى فى بيان له عن حزنه العميق على مقتل شخص فى الحادثة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

أدان رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف بشدة حادث إطلاق النار على المسيرة الاحتجاجية لرئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان فى إقليم البنجاب الباكستانى ما أسفر عن إصابة عمران خان وأربعة أنصاره.

وأمر رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف بإجراء تحقيق عاجل فى الحادثة، ووجه شهباز شريف توجيهاته إلى وزير الداخلية رانا ثناءالله بتقديم تقرير بأسرع ما يمكن.

فيما تداول نشطاء باكستانيون على وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يبرز إصابة رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان برصاصة فى قدمه، ونقله بواسطة الحراسة الأمنية التابعة له لاحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية الخميس باصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة فى القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الاشخاص الذى تم إلقاء القبض عليه بواسطة أنصار عمران خان، مشيرة لإصابة أحد أحد مرافقى عمران خان بجروح.