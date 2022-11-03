الجامعة الأمريكية تشارك فى COP27 بجناح فى المنطقة الخضراء

كتبت منال العيسوى

تشارك الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بفريق مكون من 85 أستاذا وباحثا و35 طالبا وموظفا من الجامعة فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بجناح فى المنطقة الخضراء من خلال الجامعة وأبحاث ومبادرات وأنشطة متعلقة بالتغير المناخى والاستدامة بجناح تبلغ مساحته 100 متر بالمؤتمر، على مدار عشرة أيام ببرنامج يشمل مجموعة واسعة من الندوات والأنشطة المقدمة من جميع الكليات والعديد من التخصصات.

وأوضح الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن مشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مؤتمر عالمى ومهم مثل مؤتمر المناخ COP27 فرصة لمناقشة الحلول المبتكرة التى قمنا بتطويرها لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث إن المؤتمر يمثل فرصة لعرض ابتكارات الجامعة فى الاستدامة والتصميم والهندسة وتنظيم فعاليات وندوات للمساهمة فى طرح الحلول لأهم مشكلات تغير المناخ والتواصل مع المشاركين الآخرين كنقطة انطلاق للتعاون المحتمل وتبادل الخبرات في المستقبل، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة قامت على مدار سنوات بدور كبير فى مصر فى مكافحة تغيرالمناخ، واكتسبت الخبرة وأظهرت التزامًا جادًا ومؤثرًا تجاه هذه القضية مما جعلها من رواد العمل المناخى كمؤسسة للتعليم العالى.

ونوه الدكتور خالد طرابية، معمارى الجامعة وأستاذ الاستدامة المشارك ورئيس فريق عمل الجامعة بمؤتمر المناخ 2022 أن مشاركة الجامعة فى مؤتمر المناخ يعد استمرارًا لريادتها فى مجال الهندسة الخضراء والاستدامة فى المنطقة سنقوم فى المؤتمر بعرض العديد من دراسات الحالة، بالإضافة إلى نشر معرفتنا واستراتيجياتنا المبتكرة من خلال عروض لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالجامعة.

وقال طرابية "إن جناح الجامعة سيشمل أيضًا نماذج أولية من التقنيات المبتكرة والمستدامة التى تعرض حلول الجامعة لمكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى ملصقات وشاشات لعرض أبحاث الجامعة الحالية للمساهمة فى إيجاد حلول لعدد من التحديات فى مصر".

أشار طرابية إلى أهمية مؤتمر المناخ كمنصة وفعالية مهمة للمشاركة والتواصل مع المؤسسات والكيانات الأخرى والتواصل مع المشاركين من جميع أنحاء العالم نرحب بجميع الزائرين والمشاركين لزيارة جناح الجامعة والتعرف على أبحاثنا والمشاركة فى فعالياتنا المميزة للتغلب على تحديات تغير المناخ.

ويقول الدكتور أدهم رمضان، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك للأبحاث وعميد شئون الدراسات العليا ومنسق مبادرة التغير المناخى بالجامعة: "تهدف المبادرة إلى تعزيز دور الجامعة الأمريكية بالقاهرة كمركز أكاديمى أساسى فى مصر والمنطقة فى القضايا الخاصة بتغير المناخ والتنمية المستدامة". وأوضح رمضان أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تشمل عرض وتعزيز خبرة الجامعة في مكافحة تغير المناخ والاستدامة ودعم وتعزيز التعاون البحثي متعدد التخصصات داخل الجامعة وبين الجامعة والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين. تشمل المبادرة الأبحاث والأنشطة الطلابية والتدريس والتعلم وأنشطة التوعية وتسلط الضوء على أنشطة الجامعة المختلفة في هذا المجال، إن مشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ 2022 فرصة رائعة لعرض أنشطة ومبادرة الجامعة الناجحة في التغير المناخي.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت مبادرة التغير المناخي في يونيو الماضي استجابة لتحديات تغير المناخ في جميع أنحاء العالم والدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأكاديمية والبحثية في فهم هذه التحديات ومعالجتها.