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تعرف على أجندة الأيام الموضوعية لمنظمات الأمم المتحدة بمصر فى قمة المناخ

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:43 م
تعرف على أجندة الأيام الموضوعية لمنظمات الأمم المتحدة بمصر فى قمة المناخ منظمات الأمم المتحدة فى مصر
كتبت منال العيسوى

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أعلن فريق الأمم المتحدة بمصر، أجندة الأيام الموضوعية التى ستعقد فى جناح الأمم المتحدة فى قمة المناخ بشرم الشيخ المنعقدة فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، حيث إن جناح الأمم المتحدة الذى يحمل شعار"One UN Egypt"، سيقوم بتسليط الضوء على نهج منظومة الأمم الشامل فى التعامل مع قضايا المناخ قلب ركائز عمل الأمم المتحدة فى مصر.
 
وجاءت الاجندة كالتالى:
  •  اجتماع قادة العالم (7- 8 نوفمبر)
  •  يوم التمويل (9 نوفمبر) - بتنظيم مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية في أفريقيا
  •   يوم العلوم (10 نوفمبر)
  •   يوم الشباب والأجيال المستقبلية (10 نوفمبر)
  •   يوم إزالة الكربون (11 نوفمبر)
  •  يوم التكيف والزراعة (12 نوفمبر)
  •  يوم النوع الاجتماعي (14 نوفمبر)
  •  يوم الماء (14 نوفمبر)
  • يوم الطاقة (15 نوفمبر)
  •  (العمل من أجل المشاركة المناخية) 
  • يوم المجتمع المدني (15 نوفمبر) 
  •  يوم التنوع البيولوجي (16 نوفمبر) 
  •  يوم الحلول (17 نوفمبر)
 
 

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