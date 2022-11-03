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التنمية المحلية تمد التقديم على 77 وظيفة قيادية بالمحافظات حتى 21 نوفمبر

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:53 م
التنمية المحلية تمد التقديم على 77 وظيفة قيادية بالمحافظات حتى 21 نوفمبر وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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قرر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مد فترة الإعلان رقم (1) لسنة 2022 لشغل عدد 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء حتى 21 نوفمبر الجارى، وذلك لإتاحة مزيد من الفرصة للمتقدمين، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg. وموقع الوزارة الرسمى .
 
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد المتقدمين على الموقع منذ بدء الاعلان وحتى الآن بلغ حوالي 1840 متقدم وجاري استكمال الأوراق المطلوب تقديمها للإعلان، كما بلغ عدد الذين استوفوا أوراقهم لشروط التقديم حوالى 435 متقدما، موضحاً أنه يتم تقييم المتقدمين، بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار، والقدرة على حل مشكلات المواطنين، فيما يخص عمل الإدارة المحلية.
 
وقال اللواء هشام آمنة، أنه على الراغبين فى التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر الماضى عن وجود وظائف شاغرة بالإدارة المحلية من خلال الإعلان رقم ( ١ ) لسنة 2022 وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتضمن الإعلان 77 فرصة عمل لشغل وظائف رؤساء مدن ومراكز.
 

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