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"التعليم" تحدد اللغات الأجنبية المسموح للطلبة المصريين فى الخارج امتحانها

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:00 ص
"التعليم" تحدد اللغات الأجنبية المسموح للطلبة المصريين فى الخارج امتحانها وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اللغات الأجنبية المسموح للطلاب المصريين في الخارج أداء الامتحان فيها على النحو التالى:

ـ طلاب مرحلة التعليم الأساسي.
- طلاب نظام اللغات يؤدون الامتحان في لغة أجنبية واحدة فقط من اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية كلغة أجنبية أولى.
- طلاب نظام العربي يؤدون الامتحان في اللغة الإنجليزية فقط كلغة أجنبية.
 
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للغات الأجنبية لامتحان النقل في الصف الأول والثاني الثانوي، يشترط أن يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغتين كلغة أجنبية أولى "الإنجليزية أو الفرنسية، وإذا كانت اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية كلغة أجنبية ثانية (الفرنسية - الألمانية -الايطالية - الإسبانية".
 
وتابعت الوزارة: "إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هى الفرنسية تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية، يؤدى الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في الصف الثاني الثانوي بنفس اللغة التي أدى الامتحان فيها في الصف الاول الثانوى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب المصريين فى الخارج، السبت 14 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 13 مايو 2023، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى 8 يوليو 2023، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للطلبة المصريين فى الخارج التقدم للامتحانات عبر الرابط التالى https://sabroad.emis.gov.eg/

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