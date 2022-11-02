التعليم تحدد الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة لتقدم الطلبة المصريين في الخارج لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022/2023، كالتالى:

- أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقا بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المثبتة بجواز سفر الطالب مع صورة من التأشيرة الموجودة بجواز السفر موضحا بها تاريخ دخول وخروج الطالب من وإلى الدولة، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية :

- الصف الأول الابتدائى.

- بالنسبة للطلاب المصريين فقط:

- أصل شهادة الميلاد (الرقم القومي)، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها.

- بالنسبة للطلاب الغير مصريين:

- أصل شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة، على أن يكون لدى ولي الأمر إقامة نظاميه بالدولة سارية حتى نهاية الامتحانات.

- الصفوف من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي:

- الطالب الذي حصل على آخر صف دراسي له من جمهورية مصر العربية:

- أصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل عليه الطالب معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

- بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة لغات أو المدارس الرسمية لغات أو المتميزة لغات يشترط تقديم أصل بيان نجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب موضحاً به اسم المدرسة ونوعيتها ومدرج به درجة المستوى الرفيع (للمرحلتين الابتدائية والثانوية)، ودرجة المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية (للمرحلة الإعدادية) مع توضيح مسمى اللغة الأجنبية الثانية، ومعتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية التابع لها الطالب في حال رغبة الطالب التقدم على نظام اللغات .

- الطالب الذي حصل علي آخر صف دراسى له من خارج (جمهورية مصر العربية)

- أصل شهادة نجاح بآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب بشرط أن تكون هذه الشهادة مناظرة للشهادات المصرية على أن تكون مصدقاً عليها من (وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة.

- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).

- طالب أبناؤنا في الخارج الذي حصل علي آخر صف دراسي له على نظام أبناؤنا في الخارج:

- صورة من الإخطار الحاصل عليه الطالب بالإضافة إلى صورة واضحة من شهادة الميلاد (الرقم القومي).

- أصل شهادة اجتياز امتحان تحديد المستوى في جميع المواد معتمدة من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية أو بيان - اجتياز تحديد المستوى الذي تم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات أبناؤنا في الخارج.

- طلاب المدارس الدولية الغير معادلة والمتقدمين للامتحانات على نظام أبناؤنا في الخارج :

- صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب، بالإضافة إلى بيان قيد بالصف الدراسي المتقدم له الطالب من المدرسة الدولية بالدولة المقيم بها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي) .

- الطلاب الحاصلين على شهادات أزهرية :

- صورة موافقة الإدارة المركزية للأزهر على تحويل الطالب إلى نظام التعليم العام.

- أصل بيان نجاح آخر صف دراسي حاصل الطالب.

- أصل بيان فيد معتمد من الإدارة التعليمية بإحدى مدارس التعليم العام، مع ملاحظة أن التحويل من الأزهر إلى التعليم العام حتى الصف الثالث الإعدادى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب المصريين فى الخارج، السبت 14 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 13 مايو 2023، على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى 8 يوليو 2023.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للطلبة المصريين فى الخارج التقدم للامتحانات عبر الرابط التالى https://sabroad.emis.gov.eg/