التصدى لجشع التجار.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها التصدى لجشع التجار.. «حماية المستهلك» يتوعد المتلاعبين فى أسعار السلع بالحبس والمصادرة.. «الداخلية» تفرض الرقابة على الأسواق

وتضبط كل صور الجرائم التموينية.





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