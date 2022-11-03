"التحالف الوطنى" يطلق قافلة "ستر وعافية 3" لخدمة 10 آلاف مستفيد بمركز العياط

كتب محمد السيد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، قافلة "ستر وعافية 3" لأهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد، وذلك بمشاركة أكثر من 12 كيان من كيانات التحالف.

يأتي تنظيم قوافل "ستر وعافية" تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الوطنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، من أجل تخفيف العبء عليهم والتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية في تخصصات مختلفة للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها، بالإضافة إلى التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية ذوي الهمم بكارت الخدمات المتكاملة والتوعية بكيفية التعامل معهم لدمجهم في المجتمع.

تتضمن القافلة أيضًا توزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين لحملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، علاوة على إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس، وتوفير معرض ملابس، وغيرها من الأنشطة.

إلى جانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي لتمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل بالحفاظ على البيئة دعم لموتمر المناخ المزمع انعقاده بعد يومين في شرم الشيخ شارك في القافلة 13 كيانا من كيانات التحالف، وهم: مستشفى الناس - جمعية مصطفى محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة- بنك الطعام - مصر الخير - أبوالعينين - رسالة – الأورمان- عدالة ومساندة – مؤسسة بهية)، وبمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي.

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار(ستر وعافية1) وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج. فيما انطلقت قافلة " ستر و عافية ٢ " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية. وضمت القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا فضلا عن قوافل توعوية،وتوفير ذلك بشكل مجاني بالكامل للمواطنين.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أُنشئ بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 مارس 2022 و هو التحالف الأول من نوعه في مصر و الذي يضم الإتحاد العام للجمعيات و كافة الاتحادات الأقليمية و أبرز مؤسسات المجتمع المدني صاحبة الجهود المعروفة في مساعدة الفئات الأولي بالرعاية علي امتداد الوطن، ويهدف التحالف الوطني الي توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.