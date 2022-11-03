البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر للإسكان" و"أموك" و"حديد عز"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وارتفع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 599.403 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 402.173 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.710 مليون شهادة، شركة حديد عز إلى 73.623 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 308.952 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 288.981 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 120.286 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 0.13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.085 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 460 مليون ورقة مالية بقيمة 999.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.93%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 661.2 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.