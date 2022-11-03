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الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلنى بمدينة رشيد الجديدة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:12 ص
الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد العلنى بمدينة رشيد الجديدة وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة – المشرف على منطقة غرب كارفور، بأنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (12 م٢ : 46 م٢) أسفل عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني  بجلسة يوم الأحد 6/11/2022.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، إلى أن هذا الطرح هو الأول من نوعه بالمدينة والتي تعد متنفساً سياحيا لقاطني محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، لافتاً إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.
 
وفي سياق آخر، تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، يرافقه مسئولو الجهاز أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمجاورات الامتداد وعلى رأسها الشريان الرئيسي للامتداد من جامعة مايو مروراً بالإسكان الاجتماعي3 ومدخل الامتداد الرئيسي، وذلك استكمالاً لخطة التطوير الشاملة للطرق بالحي الرابع "الامتداد ".
 
ووجه رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بضرورة الانتهاء من الأعمال بالدقة والكفاءة اللازمة لخدمة أهالي المدينة علاوة على الانتهاء من تصميم وربط منطقة الإسكان الاجتماعي 3 ومنطقة الإسكان العائلي بالمحور الرئيسي لمنطقة الـ250 فدانا " محور الاستثمار " والامتداد لإحداث تنمية شاملة بالمنطقة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه 15 مايو



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