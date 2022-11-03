الأرصاد: فرص الأمطار ما زالت قائمة على السواحل الشرقية

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة علي كافة الأنحاء نهارا مائلة للبرودة في آخر الليل، وتتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وعن فرص الأمطار المتوقعة اليوم الخميس، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن فرص الأمطار تبقى قائمة على السواحل الشرقية.

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:" القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.