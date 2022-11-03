وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب عامر حسام بدر حلبية "20 عامًا" وهو من بلدة "أبو ديس"، استشهد بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه قرب باب "المجلس" فى البلدة القديمة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وشرعت في تفتيش سيارات الفلسطينيين في منطقة باب العامود ومنعت الأهالي من الدخول إلى البلدة القديمة.

وذكرت شرطة الاحتلال، أن ثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح، بعد تعرضهم للطعن في البلدة القديمة من القدس.

تجدر الإشارة إلى أن الشهيد حلبية من بلدة "أبو ديس" وهو من سكان "بيت حانينا"، ويدرس تخصص الهندسة المدنية في جامعة "بيرزيت".

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فى وقت سابق، استشهاد المواطن داوود محمود خليل ريان "42 عامًا"، برصاص الاحتلال، في بلدة "بيت دقو"، شمال غرب القدس.

وكان المواطن ريان، أصيب فجر اليوم، برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.

كما استشهد أمس المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عامًا)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية "بيت عور"، غرب مدينة رام الله.