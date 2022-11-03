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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شمال غرب القدس

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:25 ص
استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شمال غرب القدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد المواطن داوود محمود خليل ريان "42 عاماً"، برصاص الاحتلال، فى بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كان المواطن ريان، قد أصيب فجر اليوم الخميس، برصاصة فى القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.

يذكر أن الشهيد ريان أب لسبعة أبناء

وداوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد امس الاربعاء المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.

 


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