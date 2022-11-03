ابتكار دواء جديد يحارب عدوى المسالك البولية المقاومة للمضادات الحيوية

كتبت فاطمة خليل

اكتشف العلماء دواء تركيبيا جديدا فعالا في علاج التهابات المسالك البولية المقاومة للمضادات الحيوية، حيث يمكن للدواء الجديد أن يواجه البكتيريا مثل الإشريكية القولونية التي تنتج إنزيمًا يفكك المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام مثل البنسلين، وقد يكون العقار متاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول العام المقبل.

وبحسب موقع "Health" يبدو أن مجموعة المضادات الحيوية التجريبية تقدم خيارًا جديدًا للأطباء الذين يعالجون التهابات المسالك البولية العنيدة المقاومة للأدوية.

وتفوقت المجموعة الجديدة للأدوية وهي cefepime و enmetazobactam على نظام عقاقير مضاد حيوي راسخ في علاج عدوى المسالك البولية المعقدة، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وتم تطهير ما يقرب من ثمانية من كل 10 مرضى من العدوى تمامًا بواسطة cefepime / enmetazobactam ، مقارنةً بحوالي ستة من كل 10 مرضى عولجوا بمزيج موجود من المضادات الحيوية.

بناءً على هذه النتائج ، من المتوقع أن تقدم شركة Allecra Therapeutics الفرنسية للأدوية طلبًا للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت مبكر من العام المقبل.

وقال الباحثون إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قامت بتتبع الدواء بسرعة للموافقة عليه كمنتج مؤهل للأمراض المعدية.

تم تصميم المجموعة خصيصًا لعلاج البكتيريا مثل الإشريكية القولونية التي طورت القدرة على إنتاج إنزيم يفكك المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام مثل البنسلين، مما يجعلها غير فعالة.

ازدادت العدوى التي تسببها البكتيريا التي تنتج هذا الإنزيم ، الذي يُطلق عليه اسم بيتا لاكتاماز الموسع الطيف (ESBL) ، بأكثر من 50٪ بين عامي 2012 و 2017 ، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

تسببت هذه البكتيريا في دخول أكثر من 197000 إلى المستشفى و 9100 حالة وفاة في عام 2017، وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض في تقرير عام 2019 الذي صنفها على أنها تهديد "خطير" لمقاومة المضادات الحيوية.