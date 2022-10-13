كيفية الوقاية من مشاكل المسالك البولية.. منها شرب 3 لتر من الماء يوميًا

كتبت فاطمة خليل

تحدث عدوى المسالك البولية عندما تغزو البكتيريا المسالك البولية وتبدأ في النمو هناك والمسالك البولية هي الجهاز الذي يصنع ويخزن ويزيل البول من جسمك. يتكون من أربعة أجزاء: الكلى التي تصنع البول، الحالب الذى ينقل البول من الكلى إلى المثانة، المثانة التي تخزن البول، مجرى البول ، الأنبوب الذي يطلق البول من المثانة عند التبول، في هذا التقرير نتعرف على كيفية الوقاية من عدوى المسالك البولية، بحسب موقع " goodrx".

يمكن أن تحدث العدوى في أي جزء من المسالك البولية ، ولكنها أكثر شيوعًا في المثانة.

كيفية الوقاية من عدوى المسالك البولية

إذا كنت قد أصبت بمرض التهاب المسالك البولية من قبل، فمن المحتمل أن يكون لديك عدوى أخرى في الواقع ، 27 ٪ من النساء المصابات بالتهاب المسالك البولية الأولى يصبن بالتهاب المسالك البولية المتكررة في غضون 6 أشهر.

ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل احتمالية حدوث ذلك:

-حافظ على رطوبتك: إذا كنت تشرب أقل من 1.5 لتر من الماء يوميًا ، فإن زيادة كمية السوائل اليومية إلى 2 أو 3 لترات يمكن أن تقلل من خطر تكرار عدوى المسالك البولية بنسبة تصل إلى 50٪.

-إفراغ المثانة والمسح من الأمام إلى الخلف للأعضاء التناسلية، حيث أن القيام بذلك قد يساعد في تجنب انتشار البكتيريا من منطقة الشرج إلى مجرى البول.

-إذا كنت تصاب بالتهاب المسالك البولية بشكل متكرر ، فقد يكون من المفيد تناول الأدوية لتقليل المخاطر تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان الدواء الوقائي مناسبًا لك.

-غالبًا ما تستخدم الجرعات المنخفضة من المضادات الحيوية للوقاية من عدوى المسالك البولية.

-الأشخاص الذين تجاوزوا سن اليأس لديهم نسبة أقل من هرمون الاستروجين ، مما قد يؤدي إلى زيادة تواتر عدوى المسالك البولية- يمكن أن يساعد كريم الإستروجين أو الحلقة المهبلية التي تفرز هرمون الاستروجين في الوقاية من عدوى المسالك البولية بعد استشارة الطبيب.