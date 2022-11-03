إيلون ماسك يخطط لتسريح 3700 موظف من تويتر.. اعرف التفاصيل

كتب آسر أحمد

يخطط رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، رئيس مجلس إدارة شركة تسلا وتويتر، لخفض القوي العاملة في شركة تويتر، لما يقارب لـ 3700 موظف، وهو ما يقارب نصف القوي العاملة في المنصة الأشهر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ماسك يخطط لخفض عدد عاملي المنصة الذين يبلغ عددهم 7500 موظف، وتأتي تلك الأنباء بعد أسبوع واحد من استحواذ رجل الاعمال الشهير على المنصة بقيمة 44 مليار دولار.

ورفض ممثلو منصة تويتر التعليق على تلك الأخبار، بالإضافة إلى ذلك، سيعلن عن إنهاء سياسة العمل من المنزل الدائمة للشركة، والتي تم وضعها قبل عامين في بداية جائحة كورونا.

وسبق وقال المالك الجديد لمنصة "تويتر"، إن الحسابات المحظورة على موقع التدوين القصير، بما فى ذلك حسابات الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، لن يتم تشغيلها، حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على الأقل.

وجاء بيان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا فى الوقت الذى كشفت فيه دراسة أن "تويتر"، قد أزال ست شبكات معلومات مضللة على المنصة مرتبطة بدولتين، والتى كانت تغرد عن انتخابات التجديد النصفى فى 8 نوفمبر.

وقال ماسك، إن أي شخص يُمنع من استخدام منصة التواصل الاجتماعي لانتهاكه قواعد المحتوى، لن يُسمح له بالعودة، إلى أن يتم وضع عملية للقيام بذلك، الأمر الذي "سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل".