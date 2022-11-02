اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بينها حساب ترامب ..

ماسك: لن يتم إعادة حسابات "تويتر" المحظورة حتى انتهاء انتخابات الكونجرس

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:42 م
ماسك: لن يتم إعادة حسابات "تويتر" المحظورة حتى انتهاء انتخابات الكونجرس إيلون ماسك
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "تويتر"، إن الحسابات المحظورة على موقع التدوين القصير، بما فى ذلك حسابات الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، لن يتم تشغيلها، حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على الأقل.

وجاء بيان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا فى الوقت الذى كشفت فيه دراسة أن "تويتر"، قد أزال ست شبكات معلومات مضللة على المنصة مرتبطة بدولتين، والتى كانت تغرد عن انتخابات التجديد النصفى فى 8 نوفمبر.

وقال ماسك، إن أي شخص يُمنع من استخدام منصة التواصل الاجتماعي لانتهاكه قواعد المحتوى، لن يُسمح له بالعودة، إلى أن يتم وضع عملية للقيام بذلك، الأمر الذي "سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل".

وأضاف المالك الجديد لموقع "تويتر"، أن مجلس الإشراف على محتوى المنصة الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي سيحكم في قرارات الإعادة والمحتوى، سيضم أعضاء من مجتمع الحقوق المدنية والجماعات التي تواجه عنفًا مدفوعا بالكراهية.

وقال ماسك إن الشخصيات التي تحدث إليها تشمل جوناثان جرينبلات من رابطة مكافحة التشهير، ورشاد روبنسون من جماعة لون التغيير وجيسيكا جونزاليس من مجموعة صحافة حرة.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن ترامب من بين الممنوعين من تويتر، وتم حظره من المنصة بعد أحداث الشغب في الكابيتول الأمريكية في 6 يناير 2021 .


ترامب

ايلون ماسك

مالك تويتر الجديد

الرئيس الامريكى السابق

دونالد ترامب

انتخابات التجديد النصفى



الموضوعات المتعلقة

بعد أنباء فرض رسوم على توثيق حساب تويتر.. مستخدمو المنصة يتلقون رسائل بريد إلكترونى مزيفة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:00 ص

لهذا السبب يرى "ماسك" أن العلامة الزرقاء على تويتر لا يمكن أن تكون مجانا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:00 ص

إيلون ماسك: 8 دولارات لتوثيق حسابك بالعلامة الزرقاء على تويتر "بلو"

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:50 م

بلومبرج: تويتر تحد تنفيذ سياسات المحتوى قبل الانتخابات النصفية الأمريكية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:44 ص

جاك دورسى مؤسس ورئيس تويتر السابق يستعد لمواجهة إيلون ماسك بهذا التطبيق

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة