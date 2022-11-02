ماسك: لن يتم إعادة حسابات "تويتر" المحظورة حتى انتهاء انتخابات الكونجرس

كتبت رباب فتحى

قال إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "تويتر"، إن الحسابات المحظورة على موقع التدوين القصير، بما فى ذلك حسابات الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، لن يتم تشغيلها، حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على الأقل.

وجاء بيان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا فى الوقت الذى كشفت فيه دراسة أن "تويتر"، قد أزال ست شبكات معلومات مضللة على المنصة مرتبطة بدولتين، والتى كانت تغرد عن انتخابات التجديد النصفى فى 8 نوفمبر.

وقال ماسك، إن أي شخص يُمنع من استخدام منصة التواصل الاجتماعي لانتهاكه قواعد المحتوى، لن يُسمح له بالعودة، إلى أن يتم وضع عملية للقيام بذلك، الأمر الذي "سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل".

وأضاف المالك الجديد لموقع "تويتر"، أن مجلس الإشراف على محتوى المنصة الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي سيحكم في قرارات الإعادة والمحتوى، سيضم أعضاء من مجتمع الحقوق المدنية والجماعات التي تواجه عنفًا مدفوعا بالكراهية.

وقال ماسك إن الشخصيات التي تحدث إليها تشمل جوناثان جرينبلات من رابطة مكافحة التشهير، ورشاد روبنسون من جماعة لون التغيير وجيسيكا جونزاليس من مجموعة صحافة حرة.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن ترامب من بين الممنوعين من تويتر، وتم حظره من المنصة بعد أحداث الشغب في الكابيتول الأمريكية في 6 يناير 2021 .