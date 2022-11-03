أفواج سياحية مميزة تدعم حركة السياحة بالموسم الشتوى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر فى تلك الأيام حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية حول العالم، وذلك مع بدء الموسم السياحى الشتوى وتحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمعابد طوال اليوم، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي.

وفى هذا الصدد يقول صلاح الماسخ، مدير بمعابد الكرنك، إنه تشهد المعالم الأثرية بالأقصر حالة من الإقبال الكبير من الأفواج السياحية من حول العالم، عقب حفل طريق الكباش العالمى والذي أبهر الجميع، حيث يزور السياح معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الملكة حتشبسوت، وتوافدت الأفواج السياحية للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة فى الأقصر، والتي تشهد أكبر خطة للتطوير والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار.

وأضاف مدير معابد الكرنك، لـ"اليوم السابع"، أن معبد الكرنك يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، مؤكدا أن تلك الطفرة السياحية تأتي فى ظل نجاح وزارة السياحة والآثار فى المشروعات القومية الكبرى التى تجرى داخل الكرنك بأيد مصرية خالصة، وكذلك عشق السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وأسوان فى موسم الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ المميز لعاصمة السياحة العالمية.

فيما وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مسئولى المحافظة بمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الجديد مع دخول شهر أكتوبر الجارى، وتشهد تلك الفترة ارتفاع فى أعداد السائحين الأجانب الذين يزورون محافظة عبر الرحلات اليومية البرية الوافدة من الغردقة، موضحاً أن الأقصر تستضيف خلال الموسم السياحي الشتوي أكثر من 60 مؤتمر من كافة التخصصات، وذلك خلال الفترة من أكتوبر الجارى وحتى نهاية شهر أبريل 2023، حيث إن تلك المؤتمرات تجعل من الأقصر واحدة من أهم المدن بمنطقة الشرق الأوسط التي تنظم سياحة الحوافز والمؤتمرات .



استمتاع السياح داخل معابد الأقصر



الأفواج السياحية خلال توافدهم على المعابد



الإقبال السياحى الكبير على المعابد بالأقصر



توافد السياح على معابد الأقصر



جانب من الإقبال الكبير على المعابد



زيارات مميزة للسياح على معابد الأقصر



