أسرار في حياة الفراعنة عن الجمال.. كيف واجهوا التجاعيد وتساقط الشعر؟

كتبت فاطمة ياسر

الفراعنة لديهم العديد من الأسرار الخاصة في علم الجمال والتجميل، فاتبع كل من الرجال والنساء في مصر القديمة نظامًا للعناية ببشرتهم وشعرهم كان جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية، وعلى الرغم من أن معظمنا يعرف أن الفراعنة اهتموا جيدًا بمظهرهم، فقد يفاجأ الكثير منا أنه لا يزال بإمكاننا استخدام بعض ممارسات الجمال الخاصة بهم، ولذا قدم موقع “brightside”، الكشف عن بعض أسرار الجمال التي سمحت للمصريين القدماء بالحصول على مظهر لا تشوبه شائبة، ومنها:

- اختاري المكياج الزيتي:

قام قدماء المصريين بوضع المكياج لتزيين العيون وحمايتها من أشعة الشمس، واستخدموا ظلال العيون المصنوعة من مسحوق الملكيت الممزوج بالزيوت النباتية، وتقوم العديد من الشركات الآن بتصنيع منتجات تعتمد على الزيت، و نظرًا لأنه يحتوي على خصائص ترطيب قوية، يمكن أن يساعدك المكياج الذي يعتمد على الزيت في الحفاظ على بشرتك شابة لفترة أطول وتحقيق مظهر يوقف العرض.

-دلكي بشرتك بالحليب والعسل:

استخدمت كليوباترا، الحليب والعسل للحفاظ على شباب بشرتها، وقد يساعدك تضمين هذه المكونات ذات الأسعار المعقولة في روتين العناية بالبشرة في الحصول على بشرة خالية من العيوب، ويحتوي العسل على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والتي قد تساعدك على التخلص من حب الشباب ، ويمكن للحليب أن يرطب بشرتك بشكل فعال ويهدئها.

-استخدام الحناء لمحاربة قشرة الرأس:

استخدم قدماء المصريين الحناء على شعرهم ، ولصبغة الشعر الطبيعية هذه العديد من الفوائد الصحية الأخرى، و نظرًا لخصائصها المضادة للفطريات ، يمكن أن تساعدك الحناء في التخلص من قشرة الرأس ومنع تساقط الشعر. يمكن أن يحافظ أيضًا على شعرك ناعمًا ولامعًا ويمنع شيب الشعر المبكر.

-خذ حمامًا معطرًا بدلاً من استخدام مزيل العرق:

على الرغم من أن الإعلانات التجارية تحاول إقناعنا بأن استخدام مزيل العرق بشكل يومي سيساعدك على تجنب رائحة الجسم الكريهة ، فإن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في الواقع في زيادة رائحة الإبط، و نظرًا لأن معظم مضادات التعرق تقتل البكتيريا الموجودة في الإبط ، فإنها تتسبب في تكاثر البكتيريا الأخرى ، مما قد يؤدي إلى رائحة أقوى، و مارس قدماء المصريين الاستحمام بالرائحة لتجنب رائحة الجسم الكريهة ، ولأن الاستحمام لا يشكل أي مخاطر صحية ، فقد يكون من المفيد إعطائه جرعة.

-استخدام الزيوت لمكافحة التجاعيد:

للزيوت خصائص ترطيب قوية ، وقد استخدمها المصريون القدماء للحفاظ على شباب بشرتهم ومنع ظهور التجاعيد، حتى لو كانت بشرتك دهنية ، فإن جعل الترطيب جزءًا من نظام العناية بالبشرة الخاص بك قد يساعدك على الظهور بشكل أفضل، و يمكن للعديد من الزيوت الطبيعية ، مثل زيت جوز الهند ، ترطيب الجلد المتجعد ومنع الشيخوخة المبكرة.