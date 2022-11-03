أخلاقنا الجميلة.. طرق تربية خاطئة تجعل طفلك عنيفا.. إنفوجراف

أسباب كثيرة تدفع الطفل للتنمر وممارسة الأسلوب العدواني على الآخرين، كالتنمر اللفظي والتنمر النفسي والمعنوي بهدف استفزاز الطرف الآخر وإظهار ضعفه وقلة حيلته.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد طرق تربية خاطئة تجعل طفلك عنيفا...



اخلاقنا الجميله

نقص بعض المهارات الضرورية فى تربية الطفل مثل الاحترام والمرونة والذكاء يجعله يتصرف بطريقة غير مقبولة

تصدر عن الطفل تصرفات سلبية عند فشله فى تكوين صداقات وشعوره بانعدام الثقة فى النفس وأنه غير محبوب

تقليد بعض مظاهر التنمّر التى تحدث من أحد زملائه فى المدرسة فيمارس السخرية والنقد اللاذع للآخرين

التفكّك الأسرى والخلافات المستمرة بين الزوجين سبب مباشر لتنشئة طفل غير سوى نفسيا