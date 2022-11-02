22 نوفمبر انطلاق النسخة الثانية لـ"منتدى شباب القناة" بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الدولة المصرية متمثلة فى قيادتها السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب، خاصة الشباب الجامعى وظهر ذلك فى العديد من المؤتمرات والملتقيات الشبابية، التى تم إقامتها على مدى السنوات السابقة، مثل المؤتمر الوطنى الدورى للشباب، ومنتدى شباب العالم، وملتقى الشباب العربى والأفريقي.

وتابع "مندور"، أن الجامعة تسعى إلى تدعيم هذا التوجه من خلال تنظيم منتدى شباب القناة والذى يستهدف مختلف مؤسساتها من خلال منصة للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة المصرية المختلفة داخل محافظة الإسماعيلية، والتى تتمثل فى الوحدات المحلية التابعة لديوان عام المحافظة، الأزهر والكنيسة، مديرية التربية والتعليم، مديرية التضامن الاجتماعى، مديرية الصحة، ومديرية الشباب والرياضة.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنتدى يُقام خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر بهدف ربط للأنشطة الطلابية بالمجتمع الخارجي.

يأتى المنتدى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.