10 معلومات عن الشبكة الوطنية للطوارئ.. رقم واحد لتلقى كافة البلاغات

كتب على عبد الرحمن

تمثل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إنجازا تاريخيا للدولة في ظل الجمهورية الجديدة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، سواء من حيث سرعتها أو جودتها. ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز 10 معلومات عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة:

1. الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إحدى أكبر المنظومات من هذا النوع فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

2. الفكرة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى التعاون بين جميع الجهات معًا للتصدى لأى طوارئ أو كوارث وأزمات.

3. من المقرر تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد 112 لسرعة الاستجابة للطوارئ.

4. تتضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة غرف عمليات لعدد من الجهات المعنية لتحقيق السرعة فى الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف العمليات.

5. تربط الشبكة بين عدد من الجهات والهيئات والمرافق الحيوية التي تتعامل مع الطوارئ والأزمات، مثل: "الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية.

6. تتضمن الشبكة الحفاظ على خصوصية البيانات الخاصة بالمٌبلغ.

7. أجرت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تجارب استرشادية للشبكة الوطنية بمحافظات المرحلة الأولى.

8. تم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين "هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية".

9. الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تم تطبيقها في مدن القناة والأقصر وأسوان، كمرحلة أولى.

10. يجرى وضعغ مخطط زمنى للانتهاء من إنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة في 15 محافظة أخرى.