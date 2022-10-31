اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نقلة حضارية كبرى لمصر .. أهداف وأهمية الشبكة الوطنية للطوارئ.. إنفوجراف

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:55 م
نقلة حضارية كبرى لمصر .. أهداف وأهمية الشبكة الوطنية للطوارئ.. إنفوجراف انفوجراف الشبكة الوطنية للطوارئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مهامًا متعددة تتماشى مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى تقدمها قطاعات الدولة، مثل قطاعات الكهرباء والبترول ومياه الشرب والصرف والصحة وغيرها من قطاعات المرافق الحيوية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أهداف وأهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الشبكة الوطنية (1)
الشبكة الوطنية (1)

 

- منظومة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها.

-تهدف لتوحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية.

- تتيح كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على جميع المستويات.

- تسهم فى تحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

- تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية.

-تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة.

الشبكة الوطنية (2)
الشبكة الوطنية (2)

 

-تدعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة.

-المكونات الرئيسية للشبكة، بنية أساسية ومراكز سيطرة موحدة، ومنظومة تلقى البلاغات، معدات وسنترال رئيسى ومحطات محمول أبراج اتصالات جديدة، وشبكة الألياف الضوئية.

الشبكة الوطنية (3)
الشبكة الوطنية (3)

 

-مراكز السيطرة الثابتة والمتحركة، تتكون من مركز سيطرة متكامل فى نطاق العاصمة الإدارية، ومستهدف 27 مركز سيطرة فى المحافظات، و32 مركزا رئيسيا متحركا.


الشبكة الوطنية

الشبكة الوطنية للطوارئ

السلامة العامة

انفوجراف



الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص: الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ تتماشى مع الجمهورية الجديدة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:19 م

خبير تكنولوجيا المعلومات يكشف أهمية مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية للطوارئ

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:00 م

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة مشروع يوفر خدمات وأنظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية.. تشمل مهام متعددة تتماشى مع حجم الخدمات المختلفة.. ودراسة تؤكد: تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 05:00 م

يوسف أيوب يكتب: الحلم يتحقق فى 27 شهراً.. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والقمر الصناعى "طيبة 1" يدخلان مصر نادى رقمنة الخدمات.. تقدم منظومة متناغمة بين الجهات المعنية لمساعدة المواطنين وقت حدوث أزمة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة