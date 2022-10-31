نقلة حضارية كبرى لمصر .. أهداف وأهمية الشبكة الوطنية للطوارئ.. إنفوجراف

تشمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مهامًا متعددة تتماشى مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى تقدمها قطاعات الدولة، مثل قطاعات الكهرباء والبترول ومياه الشرب والصرف والصحة وغيرها من قطاعات المرافق الحيوية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أهداف وأهمية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



الشبكة الوطنية (1)

- منظومة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها.

-تهدف لتوحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية.

- تتيح كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على جميع المستويات.

- تسهم فى تحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث.

- تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية.

-تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة.



الشبكة الوطنية (2)

-تدعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة.

-المكونات الرئيسية للشبكة، بنية أساسية ومراكز سيطرة موحدة، ومنظومة تلقى البلاغات، معدات وسنترال رئيسى ومحطات محمول أبراج اتصالات جديدة، وشبكة الألياف الضوئية.



الشبكة الوطنية (3)

-مراكز السيطرة الثابتة والمتحركة، تتكون من مركز سيطرة متكامل فى نطاق العاصمة الإدارية، ومستهدف 27 مركز سيطرة فى المحافظات، و32 مركزا رئيسيا متحركا.