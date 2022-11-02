وزير البترول: نستهدف الوصول لـ10 مليارات دولار صادرات

كتبت هند مختار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن تصدير الغاز مرتبط بالموسمية والأسعار العالمية ووفقا للعرض والطلب العالمي ، موضحا: "الأسعار فى شهر 7 و8 و9 كانت مرتفعة للغاية، ونستهدف الوصول لـ10 مليارات دولار صادرات".

وتابع أن هناك خطة لتأمين الإنتاج والتصنيع المحلي ، موضحا أنه بعد التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي انخفضت نسبة استخدام أسطوانة البوتاجاز لـ800 ألف فى اليوم.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن أسعار أسطوانات البوتاجاز ثابت بالرغم من زيادة سعر الصرف ، وأن هناك آلية للتسعير التلقائي لأسعار المحروقات.