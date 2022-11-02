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وزير البترول: نستهدف الوصول لـ10 مليارات دولار صادرات

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:48 م
وزير البترول: نستهدف الوصول لـ10 مليارات دولار صادرات المهندس طارق الملا، وزير البترول
كتبت هند مختار

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن تصدير الغاز مرتبط بالموسمية والأسعار العالمية ووفقا للعرض والطلب العالمي ، موضحا: "الأسعار فى شهر 7 و8 و9 كانت مرتفعة للغاية، ونستهدف الوصول لـ10 مليارات دولار صادرات".
 
وتابع أن هناك خطة لتأمين الإنتاج والتصنيع المحلي ، موضحا أنه بعد التوسع فى توصيل الغاز الطبيعي انخفضت نسبة استخدام أسطوانة البوتاجاز لـ800 ألف فى اليوم.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن أسعار أسطوانات البوتاجاز ثابت بالرغم من زيادة سعر الصرف ، وأن هناك آلية للتسعير التلقائي لأسعار المحروقات.

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