اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:29 م
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وزير الأوقاف يبحث مع كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى التعاون لنشر رسائل السلام

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:26 م
وزير الأوقاف يبحث مع كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى التعاون لنشر رسائل السلام وزير الأوقاف خلال لقاء السفير مختار عمر
كتب على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي, وبخاصة في مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، والاستفادة بخبرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الحوار الثقافي وحوار الأديان والحضارات والعمل على نشر السلام العالمي.
 
وأهدى وزير الأوقاف سعادة السفير نسخًا من أحدث إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العربية والمترجمة، وهو ما أشاد به كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي.

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