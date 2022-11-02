هل تعاني من آلام الرقبة؟ كل ما تريد معرفته عن مشاكل العمود الفقري العنقي

كتبت فاطمة خليل

هل تعاني من ألم في العنق و الكتف .. وهل تشعر أن رأسك ثقيل جدًا على كتفيك أو أن هناك تيبسًا لا يطاق في رقبتك؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فمن المحتمل أنكِ تعانى من داء الفقار العنقي أو العمود الفقري العنقي، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا المرض، بحسب موقع "Health".

ما هو العمود الفقري العنقي؟

يتكون العمود الفقري العنقي من فقرات تمتد من الجمجمة إلى الفقرات (الجذع العلوي) ، وتوفر الأربطة والعضلات الموجودة في منطقة العنق الاستقرار وتسمح بنطاق الحركة، وأي تشوهات أو التهاب أو أي إصابة يمكن أن تؤدي إلى آلام في الرقبة .

نظرًا لأن الألم يصيب العظام السبعة الأولى من العمود الفقري، والتي توجد في منطقة الرقبة، يميل الأشخاص إلى الشعور بألم وتيبس في الرقبة والكتفين بدلاً من العمود الفقري بالكامل، وهذا هو السبب في أنه يطلق عليه أيضًا العمود الفقري العنقي.

أعراض العمود الفقري العنقي

غالبًا ما يصف الأشخاص المصابون بالعمود الفقري العنقي الألم بأنه ألم مستمر أو طعن حارق في منطقة الرقبة والكتف. يشكو الناس أيضًا من تصلب وتشديد عضلات العنق والعَرَضَين الرئيسيين هما:

1. تيبس الرقبة: هذا النوع من الألم يمكن يشعرك وكأن الرقبة متصلبة أو عالقة.

2. الألم عند الحركة: غالبًا ما تشعر بالألم عند الحركة كما لو كنت تحرك رقبتك للأمام أو لأعلى أو تديرها جنبًا إلى جنب.

يمكن أن تتداخل آلام الرقبة مع الأنشطة اليومية ويمكن أن تقلل من جودة الحياة، إذا تُركت دون علاج.

في معظم الحالات، لا تكون آلام الرقبة خطيرة ويمكن تخفيفها في غضون أيام قليلة ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يشير ألم الرقبة إلى إصابة خطيرة تتطلب استشارة الطبيب.

إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع ، فاستشر الطبيب وسيقوم بإجراء فحوصات مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي وما إلى ذلك.

ولكن إذا لم تكن حالتك شديدة، فيمكنك اختيار العلاج الطبيعي.

فيما يلي كيفية تخفيف آلام الرقبة التي يسببها العمود الفقري العنقي:

1. يمكن تجربة العلاج باستخدام الكمادات الساخنة والباردة المعروف أيضًا باسم العلاج بالتبريد اعتمادًا على شدة الألم. في هذا العلاج ، يتم استخدام النيتروجين السائل أو أكياس الثلج لتجميد وتدمير الأنسجة التي تسبب المشكلة.

2. علاج طبيعي آخر يستخدم لشد الأنسجة الرخوة وفصل أسطح المفاصل أو شظايا العظام باستخدام قوة شد تساعد في تخفيف الألم.

3. تمارين التقوية التي تساعدك على شد عضلات رقبتك وكتفيك هي أسهل طريقة لتخفيف الألم لذلك ، يمكنك تجربة تمارين مثل دوران الرقبة ، ولفائف الكتف ، وثني العنق ، وما إلى ذلك.

4. التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS) والعلاج التداخلي (IFT) يمكن أن يساعد في العلاج لأنواع مختلفة من الآلام الحادة والمزمنة وهذه هي علاجات طبيعية يمكن أن تساعد بشكل كبير في تخفيف آلام الرقبة.

5. إن ممارسة الوضعية الجيدة هي أسلوب وقائي يمنعك من المعاناة من مثل هذه الحالة معظمنا لديه وظائف تتطلب منا الجلوس لساعات طويلة ، لذلك من الضروري أن يكون لدينا وضع جيد أثناء الجلوس يستلزم استقامة الظهر والأكتاف.