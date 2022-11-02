هبوط الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الأربعاء.. وصعود الإمارات والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 11530.29 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.36 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.66% رابحًا 21.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.26 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 11530.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.19% خاسرًا 234.16 نقطة ليغلق عند مستوى 19366.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 198.7 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.55%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.19%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والتأمين بنسبة 0.84%، 0.83%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.25%، ثم قطاعات المرافق العامة، والبنوك، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، 0.94%، 0.91%، على التوالي.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 5.4%، ثم سهم "سيرا" بنسبة 5.15%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 5.03%، وتراجع 137 سهمًا على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 6.64%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.69%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 5.48%، فيما تصدر سهم "معادن" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.23 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1862.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 572.3 ألف سهم بقيمة 315.2 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 6.64% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 5%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 4.35%، فيما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.1%.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.66% رابحًا 21.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3349.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.2 مليون سهم محققة ما قيمته 345.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6494 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.51%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجعت قطاعات السلع، والخدمات، والاتصالات بنسبة 3.43%، 1.3%، 0.87%، على التوالي.

وزاد 12 سهمًا على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.45%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.01%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال بنسبة 9.64%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.17%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.7 مليون ورقة بقيمة 124.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.118% رابحًا 12.28 نقطة ليغلق عند مستوى 10399.48 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.452 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 396.3 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 21.8 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 8.70%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.29%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 1.55%، 1.07%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 14.82%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.55%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 10.24%، وتراجع 34 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 7.3%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" بنسبة 5.22%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 448.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحًا 15.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7381.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحًا 15.36 نقطة ليغلق عند مستوى 8260.09 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحًا 18.49 نقطة ليغلق عند مستوى 5539.67 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحًا 18.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5692.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 120.7 مليون سهم بقيمة 42 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8086 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.84%، ثم قطاعي العقار، والتأمين بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاعي الطاقة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، 0.67%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي الصناعة، والرعاية الصحية بنسبة 0.16%، 0.1%، على التوالي.