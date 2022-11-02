نقيب الزراعيين: النقابات تلعب دورا كبيرا فى بناء الجمهورية الجديدة

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فى كلمته أمام المشاركين، بمؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطنى للعمل الأهلي والحوار الوطنى، أن النقابات لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة، تنمويا وثقافيا .

وأضاف خليفة، أن النقابات تثمن دعوة الرئيس السيسى لإجراء الحوار الوطنى، والنقابات بدورها أجرت حوارا داخليا، للاتفاق على أوراق العمل وتسجيل كل مطالبنا من الحوار الوطنى وإرسالها لأمانته العامة.

وقال نقيب الزراعيين، إننا نرحب باسم المجتمع المدنى المصرى بضيوف مصر فى قمة المناخ، التى ستنطلق خلال أيام، ومرحبا بهم فى بلد الأمن والأمان وفى مدينة السلام شرم الشيخ، مضيفا أننا نقول للمجتمع الدولى أننا نتفاعل مع بلدنا وداعمين لمؤسساتنا الوطنية، ونريد استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن المشروعات القومية الزراعية أحدثت نقلة كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر.

يشارك فى المؤتمر خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس اتحاد النقابات المهنية، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والدكتورة سيمون ناصر ممثل مؤسسة حياة كريمة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور سامى سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعى، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين ، الدكتور مجدى علام أمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب، بجانب حضور قوى لعدد كبير من أعضاء النقابات المهنية وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.