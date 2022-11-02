نقيب الاجتماعيين: نطالب فى الحوار الوطنى بتغيير تشريعات النقابة لتعاصر الزمن

كتب محمد صبحى

قال عبد الحميد زين نقيب الاجتماعيين ، إن القيادة السياسية أدركت أنه لا يبنى مصر إلا المصريين، مشيرا إلى أن النقابيين جزء أصيل من المجتمع المصرى وهم الاستشاريين الذين يعملون لكل مؤسسات الدولة وأخذنا على عاتقنا وتعاهدنا للوطن والقيادة السياسية، لنكون جنود مخلصة فى الاستشارات وكل مشكلة تعرض عليها، ونبحث عن المشكلات لنقدم حلول لها .

وأضاف خلال كلمة له بالمؤتمر الذى ينظمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والحوار الوطنى بحضور أعضاء النقابات المهنية: نقر ونعترف أننا رأينا كم التحولات والتغيرات التى حدثت فى المجتمع، ونفتخر الآن لأننا نقول بأعلى أصواتنا ونطالب بكل ما يئن منه النقابيين دون خلل أو مشكلة، ونقول مشاكلنا لأننا فى مصر، ونتدارس فيما بيننا لأننا نرغب فى أن نصل فى النهاية إلى الحلول الجيدة التى تنير لنا الطريق.

وتابع نقيب الاجتماعيين، يرغب كل النقابيون والاجتماعيون تغيير تشريعات التى تحكم النقابات المهنية، فقد بات على هذه التشريعات الزمن، ونرغب فى تشريعات تعاصر الزمن، وتساعد المجتمع وتحميه ونرغب نحن فى تشريعات مزاولة مهن وهذه التشريعات تحمى المجتمع من الممارسات الخاطئة.

واستطرد: نحن كاجتماعيين نحاول دراسة البعد الاجتماعى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر والمشروعات القومية فى مصر ونأمل فى الحوار الوطنى أن يصنع ويضع جزء من رؤيته للبعد الاجتماعى والثقافى المشروعات المطروحة، متابعا: بكل فخر كمصرى ونقابى ونقيب للمهن الاجتماعية اشكر القيادة السياسية على تسهيل كل مهامتنا وتسهيل هذا اللقاء ونعهدهم وتعهد الوطن، بأننا سنكون جنودا لآخر لحظة وراء الاستقرار وتحيا مصر.