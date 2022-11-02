نائب محافظ بنى سويف يتابع إجراءات تقييم الحالة الإنشائية لمبانى وأسوار المدارس

عقد السيد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اجتماعاً بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إلهام فتحي، والمهندسة شيماء سيد رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

ناقش نائب المحافظ الإجراءات والخطوات اللازمة، للبدء في أعمال تقييم الحالة الإنشائية للمباني والأسوار بكافة المدارس على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف فني من هيئة الأبنية التعليمية، من خلال تشكيل لجنة رئيسية على مستوى المحافظة تتدرج تحتها لجان فرعية بكل مركز ومدينة تضم الجهات ذات الصلة من التعليم والأبنية التعليمية والوحدات المحلية، لمراجعة الحالة الإنشائية من مباني وأسوار بجميع المدارس"حكومي ، خاص، .."مع إعطاء أولوية أولى للمدارس التي مر على إنشائها 15 عاماً ، ليتم البدء فيها بصفة أساسية.

وأشار "حبش" إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، بإعداد نموذج موحد للمراجعة والتقييم يتم استيفاؤه بمعرفة اللجان الميدانية المشكلة لهذا الغرض، متضمناً: الموقع الجغرافي للمدرسة، اسم المدرسة، سنة الإنشاء، تقرير فني عن الحالة الإنشائية والهندسية لكافة مكونات المدرسة من مباني وأسوار،مع التأكيد على تسريع وتيرة عمل لجان التقييم،والتي من المقرر أن تجتمع بصفة دورية،لمتابعة مستجدات أعمال اللجان لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة.