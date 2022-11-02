ميناء دمياط يستقبل السفينةWADI ALYARMOUK قادمة من فرنسا تحمل 63ألف طن قمح

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط، لاستقبال ناقلات القمح، لضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجاتها من القمح .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6369 طنا تشمل: 300 طن نترات امونيوم و6069 طن بضاعة متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52740 طن تشمل : 10141 طن قمح و 25400 طن ذرة و 2965 طن حديد و 1732 طن خشب زان و 1200 طن مولاس و 830 طن زيت طعام و 10472 طن فول .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1328 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3364 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130697 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 177341 طنا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4039 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 3837 شاحنة .