اليوم السابع
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"مى ميقاتى".. زوجة رئيس الوزراء اللبنانى تزور متحف الحضارة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:17 م
"مى ميقاتى".. زوجة رئيس الوزراء اللبنانى تزور متحف الحضارة مي ميقاتى زوجة رئيس الوزراء اللبناني تزور متحف الحضارة
كتب محمد أسعد

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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مي ميقاتي حرم رئيس الوزراء اللبناني، ونايفه الفايز حرم عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة (البركة المصرفية) والدكتورة راوية منصور رئيسة مجلس إدارة شركة رامسكو للإنتاج الزراعي والعضوي وعضوة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة.
 
وكان في استقبالهن الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف والذي استهل الزيارة بالترحيب بالضيوف واصطحبهن في جولة تعريفية بمقومات المتحف وأهدافه وأنشطته وفعالياته المختلفة وقدم لهن الهدايا التذكارية، ثم قام سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية بمرافقة الضيوف في جولة إرشادية داخل قاعات المتحف المختلفة للتعرف على تسلسل تاريخي لحضارة مصر وعظمة وإبداع المصريين القدماء.
 
ومن جانبها أكدت مي ميقاتي حرم رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق لها أن متحف الحضارة غاية في الروعة حيث يشمل قاعات عرض رائعة على الطرز الحديثة وهذا ما يجعله منطقة ترفيهية متحفية شاملة تحتوى على كل الإمكانيات بالإضافة إلى الكنوز والقطع الأثرية الفريدة التى يحتويها المتحف، كما أعربن عن اهتمامهن بالمتحف والاشادة بحسن المعاملة ومدى الاستفادة من الزيارة وعبقرية المكان ومدى ارتباطه بالبيئة المحيطة.
 
 

متحف الحضارة

قاعة المومياوات

مصر ولبنان

السياحة في مصر



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