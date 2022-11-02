موجز اقتصاد اليوم الأربعاء 2-11-2022.. مصر تتصدر قائمة أفضل 25 وجهة سياحية

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأربعاء، 2-11-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما نشره موقع ناشيونال جيوجرافيك لتقرير مصور ضم قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، حيث جاء المقصد السياحي المصرى ضمن هذه القائمة، إلى جانب أخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

مصر تتصدر قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأفضل 25 وجهة سياحية للسفر إليها خلال 2023

تحت عنوان "25 مكان وتجربة مذهلة لعام 2023"، نشر موقع ناشيونال جيوجرافيك تقريرا مصورا ضم قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، والتي أوصي بزيارتها في عام 2023، حيث جاء المقصد السياحي المصرى ضمن هذه القائمة.

اتحاد الغرف التجارية: لا زيادة فى الأسعار حتى نهاية العام

أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات انتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 فى مصر

تراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 3 جنيهات، فى مستهل تعاملات اليوم بالنسبة للعيار 21 والذى سجل 1207 مقابل 1210 فى تعاملات أمس، وذلك بعد هدوء الأسواق واستقرار وتيرة الصعود.

الحكومة المصرية والبنك الدولى يطلقان تقرير المناخ والتنمية CCDR خلال cop27

تستعد وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن نتائج التحرك والجهود المبذولة في 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر المناخ COP27، المقرر انطلاقه مطلع نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، من أجل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر في مصر.

أسعار النفط تسجل 95.78 دولار لبرنت و89.63 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 95.78 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،89.63 دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار اليوم بأكثر من 1%.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762.955 مليار جنيه.