مواطن من الغربية يشيد بـ"حياة كريمة": مشروعات المبادرة الرئاسية غيرت الواقع

فريق المحافظات

قال عصام ماهر أحد أهالى مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أن مشروع حياة كريمة هو أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة، لتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصرى بعدما عانوا لسنوات طويلة من نقص الخدمات العامة.

وأضاف: أن المبادرة وفرت كافة الخدمات والمرافق حيث تم فى قرى مركز زفتى الانتهاء من أكثر من 90% من مشروعات المبادرة، حيث تم إنشاء مجمعات خدمية ومراكز تكنولوجية ستوفر الوقت والجهد على أهالى تلك القرى من التنقل إلى المدينة، فضلا عن توصيل الغاز الطبيعى وإنشاء الوحدات الصحية والمدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء ورصف الطرق، والعديد من الخدمات التى غيرت الواقع.