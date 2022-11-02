مصرع طفل غرقا فى إحدى الترع بقرية محلة روح بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما حتفه غرقا في إحدي الترع بقرية محلة روح مركز طنطا بمحافظة الغربية، لعدم إجادته السباحة بعد نزوله للعب مع أصدقائه، وتم انتشاله وتوفي قبل وصوله للمستشفي.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، بغرق طفل في إحدي الترع بقرية محلة روح.

وتبين من الفحص قيام الطفل ويدعي يوسف أحمد 13 سنة، واثنين آخرين باللعب أمام إحدي الترع ونزولهم المياه فسقط الطفل وغرق في المياه وتم انتشال صديقه وإخراج المتوفي في حالة حرجة وتوفي قبل وصوله للمستشفي.

تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.