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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة لمنقبين عن الذهب بطريق مرسى علم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:39 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة لمنقبين عن الذهب بطريق مرسى علم اسعاف - أرشيفية
أسوان عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم بنطاق محافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين وجثة المتوفى.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم ووجود ضحايا وفيات ومصابين فى الحادث، ووجه على الفور بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وتبين بعد الانتقال، أن الحادث أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 35 سنة تقريبا، وتم نقل جثته إلى مشرحة إدفو، وأصيب فى الحادث 3 آخرين، تم إسعاف اثنين منهم فى موقع الحادث ونقل شخص واحد يدعى "شاذلى.ع.ع" 35 سنة، إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية، بعد إصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه كسر بالترقوه.
 
وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، أن المصابين والضحية كانوا فى عملية تنقيب عن الذهب وأثناء عودتهم تعرضت سيارتهم "ربع نقل" للانقلاب بطريق مرسى علم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 
 

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