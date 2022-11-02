اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:16 م
مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم بين 3 سيارات بالكيلو 75 بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالكيلو 75 بطريق الواحات، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين اصطدام 3 سيارات، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى الواحات لتلقى العلاج، وجار رفع آثار الحادث. 
 
وتحفظ رجال المباحث على السيارات المتصادمة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

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