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مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو: الشارع الروسى يرى أن أوكرانيا ليست هى من تقود الحرب ولكن الغرب

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:02 ص
مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو: الشارع الروسى يرى أن أوكرانيا ليست هى من تقود الحرب ولكن الغرب جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا، إن الشارع الروسى بدأ يتأقلم ويندفع أكثر نحو العملية العسكرية ومواجهة الغرب على الأراضى الأوكرانية.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا، خلال برنامج هذا المساء، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه في السابق كان بعض السكان الروس يعارضون العملية العسكرية في أوكرانيا خاصة أن أوكرانيا وروسيا كانا ضمن الاتحاد السوفيتى في السابق.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا، أنه بعد العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا دفعت الشعب الروسى إلى التكاتف وتأييد العملية العسكرية أكثر الآن.

ولفت مراسل قناة القاهرة الإخبارية في روسيا، إلى أن الشارع الروسى يطالب القيادة السياسية الروسي لاتخاذ قرارات أكثر حسما تجاه أوكرانيا، موضحا أن الشارع الروسى يرى أن أوكرانيا ليست هى من تقود الحرب ولكن الغرب .

 


روسيا

اوكرانيا

حسين مشيك

الحرب الروسيه الاوكرانيه

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