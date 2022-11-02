محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين إنشاء جديد لتخفيض الكثافة بالفصول.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرستين بمدينة كفر الشيخ وبقرية طاهر إنشاء جديد، لتخفيض الكثافة بالفصول، ضمن المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ، والمهندس جمال الخولي، رئيس قطاع الرياض، والمهندس محمد شتات، المشرف على إنشاء المدرستين.

وافتتح محافظ كفر الشيخ مدرسة المنتزه للغات إنشاء جديد على مساحة 1057 مترا بتكلفة 8 ملايين و624 ألف جنيه، يحتوى على 14 فصلا، لتقليل الكثافة في مدارس اللغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تضم معامل وحجرات لإدارة المدرسة، وغيرهما.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة عزبة طاهر الابتدائية، التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا مركز كفر الشيخ، بتكلفة 6 ملايين و 567 ألف جنيه، على مساحة 2456 متر، تضم 16 فصلاً، كما شارك محافظ كفر الشيخ الاطفال والطلاب في زراعة الأشجار بالمدرستين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الفصول، وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية مشيداً بمستوى الطلاب والتفاعل بينهم وبين معلميهم، كما تفقد المعامل بالمرحلة الاعدادية، وحجرات الاستماع بالمرحلة الابتدائية، مشيداً بالعروض الرياضية والفنية والكلمات التي أنشدها الأطفال في حب مصر بالمدرستين.



افتتاح مدرسة طاهر



الاطفال بحجرة رياض الاطفال



الاطفال يفتتحون المدرسة



العاب بمدرسة المنتزة للغات



جانب من الجولة



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة منحافظ كفر الشيخ



حجرة التربية الرياضية



حوار المحافظ للطلاب



خلال استقبال الاطفال للمحافظ



خلال جولة المحافظ بمدرسة عزبة طاهر الابتدائية



خلال جولة المحافظ



دورةى مبياه مدرسة المنتزة للغات



دورةى مياه مدرسة عزبة طاهر



عروض للاطفال بمدرسة طاهر



عروض متعددة لللأطفال



لوحة مدرسة المنتزة للغات بكفر الشيخ



محافظ كفر الشيحخ يشيد بالاطفال



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة المنتزة للغات بمدينة كفر الشيخ