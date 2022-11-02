اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يتفقد المكاتب الإدارية التابعة للمحافظة عقب تطويرها بمبنى مدينة ناصر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:06 م
محافظ سوهاج يتفقد المكاتب الإدارية التابعة للمحافظة عقب تطويرها بمبنى مدينة ناصر محافظ سوهاج يتفقد المكاتب الإدارية
سوهاج عمرو خلف

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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بتفقد المكاتب الإدارية عقب تطويرها بالمبنى التابع للمحافظة بمدينة ناصر، والذي يضم فرع هيئة الاستثمار، والجهاز المركزي للمحاسبات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الاسكان، والمهندسة عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ بالاستغلال الأمثل لتلك المكاتب، ونقل بعض الوحدات والإدارات إليها؛ لتحقيق الأجواء المثالية للعاملين لأداء مهام عملهم، ومنع التكدس والازدحام بالمكاتب، واستمع إلى شرح مفصل عن تطوير المدخل الخاص بالمبنى والمكاتب الإدارية، والتي يبلغ عددها 19 مكتب، بالإضافة إلى غرفة تحكم، وبوفيه، ومصلي، و 2 دورة مياه ".
 
محافظ سوهاج يتفقد مكاتب المحافظة بعد تطويرها (1)
محافظ سوهاج يتفقد مكاتب المحافظة

محافظ سوهاج يتفقد مكاتب المحافظة بعد تطويرها (3)
محافظ سوهاج يتفقد مكاتب المحافظة بعد تطويرها

محافظ سوهاج يتفقد مكاتب المحافظة بعد تطويرها (2)
 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

محافظة سوهاج

المكاتب الإدارية



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