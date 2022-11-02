محافظ بورسعيد يتفقد قافلة تبرعات من بيت الزكاة والصدقات المصرى

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، قافلة تبرعات مهداة من بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف و الدكتورة سحر نصر على جهودها في توفير قافلة تبرعات للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لمساعدة الاسر الأكثر احتياجا وتقديم الدعم اللازم لهم.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة سحر نصر بجهود محافظ بورسعيد المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي بورسعيد، و العمل المتواصل لتحقيق أوجه التنمية المستدامة في كافة القطاعات.