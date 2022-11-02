محافظ المنوفية: برنامج مشروعك نفذ 32 مشروعا بتمويل 9 ملايين جنيه خلال أكتوبر

فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تحقيق التنمية المجتمعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأضاف محافظ المنوفية، أن فرص العمل التي وفرها "مشروعك" خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 50 فرصة عمل، من خلال تنفيذ حوالي 32 مشروعا بتمويل 9 مليون و 454 ألف و 625 جنيه، مؤكداً ضرورة تشجيع الشباب علي ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة "مشروعك " ، وموجهاً القائمين علي برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، مؤكداً ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض ، علي أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من " مشروعك " هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوي المعيشة ، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل، وذلك من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.