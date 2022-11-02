محافظ القليوبية يتابع مشروعات القناطر وأعمال النظافة بشبرا والخصوص.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمشروعات مدينة القناطر الخيرية، وأعمال النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، وذلك ضمن جولات المحافظ اليومية بمدن المحافظة المختلفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها، وفق جداولها الزمنية بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة والعمل على رفع المستوى الحضاري والجمالي للشوارع.

واستهل المحافظ، جولته بمدينة القناطر الخيرية، حيث تفقد أعمال رصف وتغطية محور الباسوسية ورصف طريق الحادثة أبو الغيط، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء محور مروري جديد لمدينة القناطر الخيرية للعمل على تيسير الحركة المرورية.

وبدأ المحافظ، بتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية، والتي ستساهم فى أن يكون هناك طريق بديل لقرية باسوس ــ القناطر الخيرية مما يسهل حركة المرور على المواطنين، حيث تم الانتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري وحتى مصنع كوكاكولا، كما أنه جاري تغطية 1.200متر من الخطة الاستثمارية الحالية، والذي يشرف على الأعمال مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا.

ووجه "الهجان"، منفذي الأعمال بتكثيف الجهد للانتهاء من أعمال التغطية المتبقية للبدء في الرصف لتكون طريق جديد لمواطني مدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى الحفاظ على مناسيب الطريق وعمل مطالع ومنازل عند التجمعات السكنية والمدارس، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف أمطار بطول الطريق.

كما تابع المحافظ، أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية، بتكلفة 65 مليون جنيه، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث تفقد الأعمال بعد الانتهاء من نقل كابلات كهرباء الجهد المتوسط وتمهيد الطريق بالكامل، كما تفقد أيضا أعمال وضع طبقة السن للمرحلة الأولى والتي تشمل 1250 متر، ومن الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر، ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسي وحيوي حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و31 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سرير.

وصرح الهجان، بأنه تم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية وجاري توريد الأجهزة الطبية حيث تم توريد 14 جهاز تنفس صناعي، وتوريد أجهزة التعقيم والأسرة الداخلية والترولي وأسرة العناية المركزة وسيتم تسليم المستشفي بالكامل من خلال لجنة وزارة الصحة المحدد موعدها يوم 22/11/2022، حيث وجه المحافظ بالحفاظ على المعدات والأجهزة الطبية لحين فرشها من قبل المتخصصين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تشغيل المستشفى بكامل طاقتها الطبية في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ، خلال الجولة مستشفى الحروق، والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنسبة تنفيذ 100%، وقد صدر قرار من وزير الصحة لاستلام المستشفى وتقدير تكاليف الفرش والأجهزة الطبية والمعدات، مشيرًا إلى أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة لاسيما في هذا التخصص المطلوب، وشدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

وفي مدينة القناطر الخيرية، تابع المحافظ، جولته بتفقد كوبري السكة الحديد المعدني الجديد على النيل بخط سكة حديد (قليوب – منوف – طنطا)، وذلك في إطار خطة تطوير شبكة خطوط السكة الحديد بتكلفة تتخطى النصف مليار جنيه، بعد إضافة أعمال إنشاء خطوط السكة الحديد وتوصيلها بالخط الرئيسي وهذا المشروع يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

وتابع الهجان، الجولة بتفقد أعمال النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، حيث تفقد المحافظ طريق محور الخصوص وطريق محور شركات البترول وطريق محور العصار حيث تابع المحافظ أعمال النظافة التي تتم ووجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح مطلقا بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وعدم السماح بأي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات لإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.

وجاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص.



رصف الطرق



جولة محافظ القليوبية



مستشفى القناطر



المحافظ يتفقد المشروعات



جولة المحافظ