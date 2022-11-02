محافظ الغربية يكرم سائق قطار المنصورة ومساعده لتفانيهما في عملهما

الغربية مصطفى عادل

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلاً من خالد فتحي عيسوي الخطيب قائد قطار إكسبرس بهيئة سكك حديد مصر ومحمد عبد الرحمن الديب مساعد قائد القطار، وذلك لضربهما أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص وإصرارهما على استكمال القطار لرحلته على الرغم من إصابة قائد القطار إثر تعرضه لإلقاء الحجارة على القطار خلال خط سيره نحو وجهته المحددة.

ومن جانبه أكد رحمي على دعم المحافظة الكامل لمثل هذه النماذج الوطنية المخلصة التي تقوم بدورها على أكمل وجه، فهي نماذج مخلصة لعملها ولوجه الله تعالى لا تبتغي سوى مرضاته ، ليكونوا بذلك نموذج يحتذى به وقدوة صالحة تبعث على الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لوطننا الغالي .

يذكر أن السائق كان يقود القطار القادم من شربين إلى كفر الشيخ وقبل محطة بلقاس لاحظ وجود أشخاص بجوار السكة وعندما أعطى سارينة للتنبيه أحدهم ألقى حجرا على الزجاج الأمامي وتحطم والزجاج وتطاير في عينه ثم ألقى الحجر الثاني أصابه بجوار عينه اليسرى وأحدث جرحا طوله 3 سم.