محافظ الشرقية يهنئ لاعبى منتخب الكاراتيه لحصولهم على مراكز متقدمة فى بطولة العالم

فريق المحافظات

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء المحافظة، لحصولهم على مراكز متقدمة في بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، والتي أقيمت في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2022 بمدينة قونية بدولة تركيا بمشاركة 1846 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دول، متمنيًا لهم مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للأبطال الرياضيين لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي مشاركة 6 لاعبين في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة بدولة تركيا ضمن بعثة منتخب مصر للكاراتيه والتي ضمت 36 لاعب ولاعبه منهم 5 لاعبين بنادي ههيا الرياضي ولاعبة من نادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان حيث أحرزت اللاعبة جنه محمود حسن الميدالية الذهبية شابات وزن 48 ك وأحرزت اللاعبة رحمه محمد طلبة الميدالية الفضية شابات وزن 59 ك وأحرز اللاعب كريم محمد مصطفي الميدالية البرونزية كوميتيه ناشئين وزن 63 ك وحصل اللاعبين محمود عبد العزيز الحصين ومحمد علي أبو بكر لاعبا نادي ههيا الرياضي ومنتخب مصر للكاراتيه علي المركز الخامس في البطولة.

يذكر أن البعثة المصرية للكاراتيه المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه بتركيا ضمت 36 لاعب ولاعبه وحصلت علي المركز الثالث في الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة وعددهم 105 دولة برصيد 12 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات .



جنة على



رحمة طلبة



كريم احمد