متى تحتاج إلى إضافة الفيتامينات المتعددة إلى نظامك الغذائى؟

كتبت إيناس البنا

الفيتامينات هي مغذيات دقيقة ضرورية تساعد في أداء العديد من وظائف الجسم الأساسية، يحتاج جسمنا إلى 13 نوعًا من الفيتامينات الأساسية التي يمكننا الحصول عليها من مجموعة متنوعة من الأطعمة.

ومع ذلك ، في كثير من الأحيان قد لا تحصل أجسامنا على جميع الفيتامينات الضرورية وهذا قد يؤدي إلى نقص، في بعض الأحيان قد يكون النقص بسبب نقص تناول الفيتامينات في النظام الغذائي، وفي أحيان أخرى قد يكون بسبب بعض الحالات الطبية.

في حين أن الطريقة المثالية لمواكبة متطلبات الجسم من الفيتامينات يجب أن تكون عن طريق تناول نظام غذائي متوازن مع الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، إذا لم يكن المرء قادرًا على الحفاظ على نظام غذائي صحي ، في هذه الحالة قد يساعد تناول المكملات.

كيف تعرف إذا كنت تعاني من نقص فيتامين



وفقا لموقع " timesnownews " يمكن أن يظهر نقص الفيتامينات في مجموعة واسعة من الأعراض، عادة ، لا تظهر التأثيرات الملحوظة إلا إذا كنت تعاني من نقص الفيتامينات لفترة طويلة جدًا.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة المرتبطة بنقص الفيتامينات:



إعياء

جفاف الجلد والشعر

كآبة

التهيج

كدمات سهلة

اصطياد الالتهابات بسهولة

يتغير لون الجلد

يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات لفترات طويلة إلى تغيرات سلوكية وأرق وضيق في التنفس وسرعة دقات القلب.

هل يجب أن أتناول الفيتامينات؟



وفقًا للدراسات ، بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين والمواد المغذية الأخرى ، قد يكون للفيتامينات المتعددة فائدة قليلة أو معدومة. يجب أن يكون ما يلي بعض الأسباب التي تجعل من المهم تناول الفيتامينات: